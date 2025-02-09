Арабские страны возмутились шуткой Нетаньяху о переселении из Палестины
ОАЭ решительно осуждают «предосудительные и провокационные» заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о создании Палестинского государства в Саудовской Аравии, заявил эмиратский МИД.
В заявлении министерства говорится о «категорическом неприятии ОАЭ любых посягательств на неотъемлемые права палестинцев и любых попыток их перемещения» в другие страны, а также подчеркивается, что суверенитет Саудовской Аравии воспринимается в качестве «красной линии».
С осуждением слов израильского премьера выступило и МИД Египта, которое сочло заявление «безответственным» и также подчеркнуло свою поддержку суверенитету Саудовской Аравии.
Поводом для комментариев египетского и эмиратского МИДов стало ироничное замечание Нетаньяху, которое тот сделал во время интервью для израильского «14 канала». Журналист по ошибке сказал «саудовское государство» вместо «палестинское государство», на что премьер его поправил: «палестинское государство», а затем добавил с улыбкой: «Если вы, конечно, не хотите, чтобы палестинское государство находилось в Саудовской Аравии, у них большая территория».
Нетаньяху пообещал не соглашаться на условия нормализации отношений с Саудовской Аравией, которые бы поставили под угрозу Израиль. «Особенно палестинское государство. После 7 октября? Вы знаете, что это такое? Было палестинское государство, оно называлось Газа. Газа, возглавляемая ХАМАС, была палестинским государством, и посмотрите, что мы получили — самую большую бойню со времен Холокоста», — сказал израильский премьер.
Власти Саудовской Аравии отказываются устанавливать с Израилем дипломатические отношения без создания палестинского государства. Эта позиция выражена ясно и недвусмысленно без возможности иной интерпретации ни при каких обстоятельствах, заявил наследный принц Мухаммед бин Салман.
Предложение о переселении палестинцев выдвинул президент США Дональд Трамп, который в последние недели рассказал о планах «для зачистки» переместить палестинцев в Египет и Иорданию, где для них построят дома, а также пообещал сделать из сектора Газа «ближневосточную Ривьеру». Египет, Иордания и руководство палестинской автономии его планы отвергли.
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