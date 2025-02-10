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Военная операция на Украине ,  
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Шольц высказался против ударов Украины вглубь территории России

Сюжет
Военная операция на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, текстовая трансляция дебатов опубликована на сайте телеканала Welt.

«Война должна скоро закончиться. По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», — заявил Шольц. Он и ранее придерживался этой позиции.

Мерц, напротив, выступил за удары Украины по российской территории и высказался за поставки ей немецких дальнобойных ракет Taurus.

В ходе дебатов, как передает Suddeutsche Zeiting со ссылкой на результаты опроса, победитель не был выявлен: 37% зрителей отдали предпочтение Шольцу, 34% — Мерцу, 29% посчитали, что они были равны.

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Фото:Joern Pollex / Getty Images

В середине января 2025 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное совещание после того, как Шольц заблокировал новый пакет военной помощи Украине.

Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус работали над подготовкой нового транша военной помощи Украине на сумму €3 млрд, однако Шольц наложил вето на этот пакет. Бербок обвинила канцлера в попытках выиграть политические очки перед выборами, утверждая, что для некоторых немецких политиков важнее забота о выборах, чем ответственность за мир в Европе.

Германия, являясь крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, продолжает поддерживать Киев, несмотря на критику со стороны Москвы, которая считает такую помощь фактором, продлевающим конфликт.

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Олаф Шольц Германия Украина поставки оружия Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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