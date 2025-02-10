Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, текстовая трансляция дебатов опубликована на сайте телеканала Welt.

«Война должна скоро закончиться. По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», — заявил Шольц. Он и ранее придерживался этой позиции.

Мерц, напротив, выступил за удары Украины по российской территории и высказался за поставки ей немецких дальнобойных ракет Taurus.

В ходе дебатов, как передает Suddeutsche Zeiting со ссылкой на результаты опроса, победитель не был выявлен: 37% зрителей отдали предпочтение Шольцу, 34% — Мерцу, 29% посчитали, что они были равны.

В середине января 2025 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула правительственное совещание после того, как Шольц заблокировал новый пакет военной помощи Украине.

Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус работали над подготовкой нового транша военной помощи Украине на сумму €3 млрд, однако Шольц наложил вето на этот пакет. Бербок обвинила канцлера в попытках выиграть политические очки перед выборами, утверждая, что для некоторых немецких политиков важнее забота о выборах, чем ответственность за мир в Европе.

Германия, являясь крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, продолжает поддерживать Киев, несмотря на критику со стороны Москвы, которая считает такую помощь фактором, продлевающим конфликт.