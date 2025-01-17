Бербок обвинила Шольца в попытке выиграть голоса, отказав в помощи Киеву

Бербок заявила, что ей «очень больно» из-за того, что некоторые политики ставят под угрозу мир в Европе ради «быстрой победы на выборах». Имени Шольца она не назвала. Канцлер отверг обвинения, заявив, что готов дать Киеву €3 млрд

Анналена Бербок (Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press)

Для некоторых политиков в Германии вопрос, «как быстро выиграть несколько голосов на всеобщих выборах», важнее ответственности за обеспечение мира в Европе, заявила глава МИД страны Анналена Бербок, передает Financial Times (FT).

Таким образом министр раскритиковала канцлера Олафа Шольца, который в начале января помешал ей и министру обороны Борису Писториусу предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд. Что глава правительства препятствует этому, написал Der Spiegel, сейчас об этом же сообщает FT.

Называть имя Шольца Бербок не стала, однако заявила, что ей «очень больно». Некоторые политики, по словам главы МИДа, ставят под угрозу мир в Европе ради «быстрой победы на выборах». «Ответственная политика не означает следовать за ветром и менять направление во время предвыборной кампании», — сказала Бербок Politico (цитата по FT).

Бербок и Писториус начали работать над новым траншем военной помощи после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года, сообщил Der Spiegel. По данным журнала, министры надеялись, что согласовать поставку Киеву необходимых вооружений, в том числе дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов, получится до федеральных выборов в Германии 23 февраля.

В канцелярии Шольца, однако, дали понять, что тот не поддерживает идею. Журнал со ссылкой на представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, написал, что тот, вероятно, не захочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

Шольц, выступая перед журналистами в Берлине, отверг обвинения в попытках заручиться дополнительными голосами для СДПГ путем отказа от помощи Украине. Он подчеркнул, что готов выделить Украине помощь на €3 млрд, но лишь при условии, что эти средства будут получены только за счет новых заимствований, а не бюджетных сокращений.

«Это путь, по которому пошла практически каждая страна вокруг нас. <...> Немецкая особенность заключается в том, что некоторые люди думают, что мы должны финансировать это за счет сокращения пенсий, сокращения трансфертов местным органам власти, сокращения инвестиций в автомобильные и железные дороги, предоставления меньшей поддержки экономике», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. «Подход «или-или» неверен», — резюмировал канцлер. А решать, как теперь финансировать помощь Украине, должны немецкие избиратели.

Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине после США. Москва осуждает любую поддержку Киева и заявляет, что это только затянет конфликт.