Литва попросит у ЕС €34 млн на охрану подводных кабелей

Для обеспечения защиты подводных кабелей Литва нуждается в сумме до €34 млн, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуккас, сообщает LRT.

Палуккас отметил, что для этого необходимо финансирование от Европейского Союза (ЕС).

По словам главы литовского правительства, хотя страна может использовать собственные средства для частичного покрытия этих расходов, окончательное решение зависит от выделения средств в рамках следующего бюджета ЕС. Премьер также уточнил, что средства требуются для физической и технологической защиты кабелей, включая дополнительные меры для предотвращения роста цен на электроэнергию в случае их разрыва.

В конце декабря 2024 года стало известно о серии повреждений подводных кабелей в Балтийском море. С целью усиления контроля за ситуацией военные корабли НАТО в середине января начали патрулировать море в рамках операции «Балтийский часовой», рассчитанной на 90 дней.

8 февраля в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома». В компании сообщили, что авария не повлияла на качество обслуживания абонентов и необходимые восстановительные работы продолжаются. Точные сроки завершения работ не уточнялись.