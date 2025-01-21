Лавров пригласил руководителей Армении в Москву на 80-летие Победы
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил руководство Армении на парад в честь 80-летия Победы в мае 2025 года, передал корреспондент РБК.
«Рады будем видеть руководство Армении на параде Победы в мае», — сказал он после встречи с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном на пресс-конференции.
Сегодня, 21 января, Лавров и Мирзоян провели переговоры. После российский министр оценил их как «обстоятельные», по его словам, стороны вышли на «взаимоприемлемые развязки».
Ранее, 15 января, глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что для участия в юбилейную дату Победы в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР.
Россия пригласила президента Индонезии Прабово Субианто, воинское подразделение КНДР для участия в параде, а в октябре Сербия сообщила, что ее президент Александр Вучич отправится в Москву для празднования 80-летия Победы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже заявил о том, что принял приглашение на празднование.
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