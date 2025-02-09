Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел ограничения на работу

В аэропорту Санкт-Петербурга вводили ограничения на полеты

В 8:15 Пулково возобновило прием и выпуск рейсов. Утром в Ленобласти сбили беспилотник, сообщили в Минобороны. Ограничения вводили также в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда

Аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничил прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причины ограничений Кореняко не указал. В 08:15 их отменили.

В Минобороны позднее сообщили, что около 7:00 в Ленинградской области сбили беспилотник. Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 35 дронов.

Ранее работу приостановили аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде. В последнем городе воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме в 7:01 мск.

В предыдущий раз ограничения в Пулково вводили 29 января.