В аэропорту Санкт-Петербурга вводили ограничения на полеты
Аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничил прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Причины ограничений Кореняко не указал. В 08:15 их отменили.
В Минобороны позднее сообщили, что около 7:00 в Ленинградской области сбили беспилотник. Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 35 дронов.
Ранее работу приостановили аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде. В последнем городе воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме в 7:01 мск.
В предыдущий раз ограничения в Пулково вводили 29 января.
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