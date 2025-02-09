Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправление самолетов

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Утром в воскресенье, 9 февраля, прием и отправление самолетов приостановил также аэропорт Волгограда.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил Кореняко.

Ограничения в Волгограде ввели в 00:32 мск, они пока не сняты.