Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправление самолетов

В работе аэропорта Волгограда введены временные ограничения, воздушная гавань временно не отправляет и не принимает воздушные суда, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Волгограда вводили три дня назад, вечером 5 февраля, они действовали до утра следующего дня.

До этого полеты также приостанавливали 2 февраля, с 21:42 до 23:52 мск. В это время был задержан только один рейс — в Москву.