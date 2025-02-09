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Общество ,  
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Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправление самолетов

В работе аэропорта Волгограда введены временные ограничения, воздушная гавань временно не отправляет и не принимает воздушные суда, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Волгограда вводили три дня назад, вечером 5 февраля, они действовали до утра следующего дня.

До этого полеты также приостанавливали 2 февраля, с 21:42 до 23:52 мск. В это время был задержан только один рейс — в Москву.

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Теги
Волгоград Росавиация приостановка полетов аэропорты Самолеты
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