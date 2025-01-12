В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсов

Около 90 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в Пулково продолжает работу мобильная приемная», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 12 января, аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу из-за сильного снегопада.

В первый раз аэропорт остановил прием и отправку рейсов почти на пять часов, с 8:33 мск до 13:25 мск. Причиной введения ограничений назвали низкое сцепление со взлетно-посадочной полосой из-за снега. Во втором случае работа аэропорта была приостановлена с 16:30 мск до 17:43 мск. Ее возобновили, когда коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой пришел в норму.