 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсов

Около 90 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в Пулково продолжает работу мобильная приемная», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 12 января, аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу из-за сильного снегопада.

В первый раз аэропорт остановил прием и отправку рейсов почти на пять часов, с 8:33 мск до 13:25 мск. Причиной введения ограничений назвали низкое сцепление со взлетно-посадочной полосой из-за снега. Во втором случае работа аэропорта была приостановлена с 16:30 мск до 17:43 мск. Ее возобновили, когда коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой пришел в норму.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Аэропорт Пулково Санкт-Петербург приостановка полетов
Материалы по теме
Пулково открыли после очередного ограничения на полеты из-за непогоды
Общество
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на полеты
Политика
Ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Самары и Казани
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 00:11
Министр обороны Польши посоветовал не летать в МосквуПолитика, 00:05
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 годуОбщество, 00:00
WP узнала, почему Белый дом не против присвоения Трампом заслуг БайденаПолитика, 12 янв, 23:51
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсовОбщество, 12 янв, 23:24
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 12 янв, 22:29
Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на ОлимпиадуСпорт, 12 янв, 22:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президентаПолитика, 12 янв, 21:53
В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех днейОбщество, 12 янв, 21:42
Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасностиПолитика, 12 янв, 21:35
Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в МахачкалеОбщество, 12 янв, 21:19
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 12 янв, 21:07
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 12 янв, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 12 янв, 20:55