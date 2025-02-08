Более 70 квартир в Ростове-на-Дону получили повреждения после атаки БПЛА
В Первомайском районе Ростова-на-Дону после удара беспилотников выявили 76 поврежденных квартир, которым требуется замена 215 окон, сообщил врио главы города Александр Скрябин.
«Сегодня вечером выехал на место происшествия в Первомайский район. <...> В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон», — написал он в своем телеграм-канале.
В восьми домах обмеры по замене окон уже провели, еще в шести их выполнят завтра, добавил он. Также, по его словам, во всех 14 поврежденных домах завершили установку теплового контура и восстановили газоснабжение.
Ростовская область, в частности Ростов-на-Дону и Чертковский район, попали под атаку беспилотников в ночь на 9 февраля. Погибших и пострадавших не было. Повреждения получили 14 многоквартирных домов.
В попавшем под удар Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС.
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