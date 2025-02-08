В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников в ночь на 8 февраля. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали территории, теперь коммунальные службы могут приступить к восстановительным работам.
«Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме», — добавил он.
Слюсарь также сообщил, что администрация района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба.
Ночью 8 февраля Ростовская область, в частности Ростов-на-Дону и Чертковский район, попали под атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Слюсарь сообщил, что было повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 жильцов. Также были повреждены припаркованные у дома автомобили. Позднее он уточнил, что всего в городе были повреждены 14 многоквартирных домов.
Минобороны сообщило, что в ночь на 8 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области.
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