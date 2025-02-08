 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

Сюжет
Военная операция на Украине
При атаке беспилотников в Ростове повреждения получили 14 жилых домов

В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС
Video

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников в ночь на 8 февраля. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали территории, теперь коммунальные службы могут приступить к восстановительным работам.

«Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в обычном режиме», — добавил он.

Слюсарь также сообщил, что администрация района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба.

Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Политика

Ночью 8 февраля Ростовская область, в частности Ростов-на-Дону и Чертковский район, попали под атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Слюсарь сообщил, что было повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 жильцов. Также были повреждены припаркованные у дома автомобили. Позднее он уточнил, что всего в городе были повреждены 14 многоквартирных домов.

Минобороны сообщило, что в ночь на 8 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Иван Сало
Юрий Слюсарь Ростовская область Ростов-на-Дону ЧС Военная операция на Украине
Материалы по теме
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Политика
Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дронов
Политика
Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Reuters узнал, что кандидат в министры мог помочь Маску с тендеромБизнес, 13:25
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 13:22
Чемпион Европы по баскетболу подписал контракт с российским клубомСпорт, 13:22
Почему популярность Супербоула сильно преувеличенаСпорт, 13:01
В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧСПолитика, 12:54
«Локомотив» разгромил дубайский клуб в товарищеском матче в ОАЭСпорт, 12:51
Минобороны сообщило об ударе по объекту газонефтяной отрасли УкраиныПолитика, 12:48
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Путин поручил изучить введение обязательной геномной регистрации военныхОбщество, 12:44
Замглавы минздрава Удмуртии задержали за взятку от ритуального агентстваОбщество, 12:38
ЦАХАЛ сообщила об освобождении еще троих израильских заложниковПолитика, 12:34
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Экс-шпионы увидели «коварство» в увольнении сотрудников ЦРУПолитика, 12:14
Ефимов рассказал о старте реализации 5 проектов КРТ на юго-востоке МосквыГород, 12:04
Посол заявил, что Берн не может быть посредником в урегулированииПолитика, 12:02