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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дронов

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Военная операция на Украине
В Ростове в нескольких домах повреждено остекление, из одной из многоэтажек эвакуировали 68 жильцов. С предприятия в Чертковском районе эвакуировали 6 человек, там повреждены административные здания. Жертв нет, заявил Слюсарь
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Ростовская область, в частности Ростов-на-Дону и Чертковский район, попали под атаку беспилотников, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Погибших и пострадавших, предварительно, нет, подчеркнул он.

«К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — написал врио губернатора в телеграм-канале.

Так, было повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 жильцов. Также повреждены припаркованные у дома автомобили.

«В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы», — добавил Слюсарь.

Чертковский район Ростовской области граничит с ЛНР. Неподалеку от поселка Чертково находится нефтебаза.

Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

В предыдущий раз Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в ночь на 6 февраля. Тогда дроны сбили в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших и разрушений не было, уточнил врио губернатора. Минобороны позже отчиталось о восьми сбитых в ростовской области беспилотниках.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны повреждение предприятие эвакуация
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