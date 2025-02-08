Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дронов
Ростовская область, в частности Ростов-на-Дону и Чертковский район, попали под атаку беспилотников, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Погибших и пострадавших, предварительно, нет, подчеркнул он.
«К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — написал врио губернатора в телеграм-канале.
Так, было повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 жильцов. Также повреждены припаркованные у дома автомобили.
«В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы», — добавил Слюсарь.
Чертковский район Ростовской области граничит с ЛНР. Неподалеку от поселка Чертково находится нефтебаза.
В предыдущий раз Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в ночь на 6 февраля. Тогда дроны сбили в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших и разрушений не было, уточнил врио губернатора. Минобороны позже отчиталось о восьми сбитых в ростовской области беспилотниках.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин