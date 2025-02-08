В здании Электрозавода в Москве произошел пожар
Пожар произошел в административном здании на Электрозаводской улице в Москве, сообщает МЧС. ТАСС и «112» пишут, что пожар произошел в здании бывшего Электрозавода.
«Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы», — говорится в сообщении МЧС.
По данным агентства, с третьего и четвертого этажей идет черный дым. В оперативных службах сообщили, что люди просят о помощи из окон. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. По данным РЕН ТВ, пожар начался на втором этаже.
Baza пишет, что горит студия танцев. По данным Mash, она находится на пятом этаже. По предварительным данным, до начала пожара там шли занятия. По меньшей мере десять детей пострадали — они надышались угарным газом, сообщает Baza. О десяти пострадавших также пишет «112». Троих человек госпитализировали с отравлением угарным газом, пишет Mash. По информации SHOT, как минимум 50 человек заблокированы в горящем здании, 30 из них — в скейт-парке «Роллер Арена».
Сотрудники МЧС спасли 40 человек, сведений о пострадавших не поступало, заявило ведомство.
В тушении пожара задействованы более 60 человек и 16 единиц техники, сообщило МЧС.
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