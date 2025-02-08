Посол заявил, что Финляндия не нашла замену российским туристам

Кузнецов: финский бизнес не может компенсировать нехватку туристов из России

Фото: Kakslauttanen Hotel / Whitehotpix / Global Look Press

Финская гостиничная отрасль не может компенсировать 800 тыс. ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран. Об этом «РИА Новости» заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, сильнее всего нехватку туристов из России почувствовали на востоке Финляндии. «Лишь 15% предпринимателей из этих регионов, согласно опросу, ожидают в ближайшем будущем улучшения деловой конъюнктуры», — отметил дипломат.

Кузнецов добавил, что до пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии около €600 млн в год.

Посол также заявил, что финская экономика продолжает переживать экономическую рецессию. «В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5%, инвестиции — на 6%», — сказал он.

По его мнению, спад в финской экономике «во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией».

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, ограничивающий сделки с недвижимостью для граждан государств, которые, по мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии. Как уточнил тогда министр обороны республики Антти Хяккянен, речь идет о России.