В Финляндии подготовили проект запрета для россиян на оборот недвижимости

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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, ограничивающий сделки с недвижимостью для россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Запрет коснется граждан государств, которые, по мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии. Как уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен, речь идет о России.

«Мы внесли этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски для безопасности финнов», — заявил министр.

Запрет коснется как компаний в угрожающих Финляндии странах, так и организаций под контролем их граждан. По словам Хяккянена, владение недвижимостью иностранцами может использоваться для скрытого влияния на экономику, инфраструктуру и обороноспособность страны.

При этом исключение сделано для россиян, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или статус долгосрочного резидента ЕС. Они смогут приобретать недвижимость при условии одобрения Минобороны Финляндии.

Власти страны также предложили усилить контроль за возможными попытками обхода запрета через подставных лиц. Министерство обороны получит дополнительные полномочия для проверки сделок, а взаимодействие между государственными органами будет расширено.

В январе 2024 года Хяккянен объявил о создании рабочей группы, которая рассмотрит введение полного запрета на приобретение недвижимости гражданами России. По его словам, сделки с недвижимостью следует рассматривать как вопрос национальной безопасности, наряду с защитой границ и критически важной инфраструктуры.

«Мы понимаем, что Россия может использовать владение недвижимостью для воздействия на ситуацию в Финляндии. Предсказать, какие объекты могут представлять проблему, сложно. Поэтому работа начинается с полного запрета, а возможные исключения будут рассматриваться в процессе разработки закона», — пояснил Хяккянен. Он добавил, что окончательные выводы будут сделаны по итогам работы группы.