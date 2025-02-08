Посол заявил, что Берн не может быть посредником в урегулировании
Действия Швейцарии «девальвировали нейтральный статус государства», которое теперь «не может рассматриваться в качестве беспристрастного посредника» в вопросе урегулирования конфликта с Украиной, заявил ТАСС посол России в стране Сергей Гармонин.
«Швейцария с самого начала заняла четко прокиевскую позицию, переняла все пакеты нелегитимных санкций ЕС, неправомерно заморозила российские государственные активы и деньги наших граждан, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России», — отметил он.
Гармонин подчеркнул, что при такой позиции властей Швейцарии Россия не видит возможности для «добрых услуг» страны.
В феврале 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако сделать это не получится. По его словам, Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в конфликте Москвы и Киева.
В ответ в швейцарском МИДе заявили, что страна продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
В январе 2025 года президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер вновь заявил о готовности Берна провести подготовительные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Тогда она также отметила, что прежде чем строить планы касательно проведения новой конференции по Украине, Берну необходимо «узнать план американцев».
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