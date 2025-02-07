Саркози надели электронный браслет по делу о прослушивании

Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Экс-президенту Франции Николя Саркози (2007–2012) надели электронный браслет. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Теперь Саркози можно покидать дом только в определенные часы — с 8:00 до 20:00 (по понедельникам, средам и четвергам — до 21:30), отмечает Le Monde. Издание назвало это беспрецедентной мерой для бывшего главы государства.

О том, что Саркози будет вынужден надеть электронный браслет, газета Le Parisien сообщила 18 декабря 2024 года. В тот день Кассационный суд Франции оставил ему в силе приговор апелляционной инстанции по делу о прослушивании телефонных разговоров.

Суд признал Саркози виновным в рамках дела о прослушке в марте 2021 года. В 2023 году бывший глава государства проиграл апелляцию. Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок. Суд позволил ему отбывать наказание вне тюрьмы, но с электронным браслетом.

По версии следствия, в 2014 году Саркози через своего адвоката попытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, которое закрыли в 2013 году. О попытке подкупа стало известно при прослушивании разговоров Саркози. Суд посчитал эти действия торговлей влиянием и коррупцией.