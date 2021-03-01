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Во Франции во второй раз за десять лет приговорен экс-президент

В чем признали виновным Николя Саркози
Суд первой инстанции признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и приговорил к трем годам лишения свободы. Он стал уже вторым бывшим лидером страны, получившим обвинительный приговор
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Что решил суд

Экс-президент Николя Саркози в понедельник был приговорен к трем годам лишения свободы, из них два условно. Год заключения Саркози может отбывать не в тюрьме, а дома, если будет носить электронный браслет, заявила председательствовавшая на процессе судья Кристин Мэ. Приговор Саркози, который занимал должность президента с 2007 по 2012 год, был вынесен в рамках так называемого дела о прослушивании телефонных разговоров. По версии следствия, Саркози в 2014 году, уже не будучи президентом, через своего адвоката пытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, предложив тому устроить его на престижный пост в Монако. В обмен бывший глава государства хотел получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Суд посчитал эти действия Саркози торговлей влиянием и коррупцией. Претензии по делу, о котором он хотел получить информацию, с Саркози были сняты в 2013 году: его подозревали в получении более €100 тыс. наличными от Лилиан Беттанкур — богатейшей женщины мира, дочери основателя L'Oreal.

Два других фигуранта нынешнего процесса — бывший судья Азибер и адвокат Саркози Тьерри Эрзог — получили такой же срок, что и экс-президент. Эрзогу также запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Как отмечено в решении суда, Саркози воспользовался своим статусом бывшего президента в корыстных целях. «Эти преступления нанесли серьезный урон общественному доверию, создав впечатление, что личные связи могут влиять на решения кассационной палаты Верховного суда», — указано в тексте.

Вынесенный в понедельник приговор мягче того, что просило обвинение. 8 декабря прошлого года Национальная финансовая прокуратура запросила для Саркози четыре года, из них два условно. Как отметили в прокуратуре, экс-президент нанес серьезный урон имиджу института президентства.

У всех фигурантов дела есть возможность подать апелляцию. Саркози утверждал, что невиновен, а преследование — это личная месть за попытки ограничить полномочия судей. Саркози также указывал, что Азибер так и не получил новую должность в Монако. Впрочем, по французским законам уже сама попытка подкупа официального лица трактуется как проявление коррупции. Адвокаты Саркози назвали решение суда неоправданно жестким и заявили, что подадут апелляцию. Приговор не вступит в силу до ее рассмотрения, пишет Le Monde. На рассмотрение могут уйти годы, передает Би-би-си.

Как следствие получило доступ к уликам

О попытках Саркози связаться с судьей Азибером французское следствие узнало из прослушек его телефонных разговоров по другому делу. В отношении Саркози началось расследование — о получении финансирования президентской кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи (был убит в 2011 году). В рамках этого расследования и были записаны разговоры бывшего президента с его адвокатом. В 2014 году Саркози обсуждал с Эрзогом возможность выйти на связь с Азибером, чтобы предложить ему помощь при получении престижной должности в обмен на информацию о расследовании. Азибер занимал тогда пост главного юрисконсульта Кассационного суда, рассматривающего жалобы на решения нижестоящих судов по уголовным и административным делам.

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Переговоры бывшего президента и Эрзога велись по телефонам, зарегистрированным на вымышленное имя Пол Бисмут. Впоследствии Саркози отказался от идеи подкупить судью — по версии следствия, он начал подозревать, что его разговоры прослушивают. Саркози и Эрзог считают получение доступа к переговорам незаконным. Следствие в отношении финансирования кампании Саркози со стороны Каддафи продолжается.

Уникален ли случай Саркози

Саркози — уже второй бывший глава государства в истории Пятой республики, признанный виновным в совершении уголовного преступления. В 2011 году Жак Ширак, предшественник Саркози на посту президента и его однопартиец, получил два года условно за то, что, будучи мэром Парижа, создал фиктивные рабочие места в аппарате мэрии. Впрочем, Ширак, в отличие от Саркози, в судебных заседаниях не присутствовал из-за проблем со здоровьем. Когда адвокат Саркози Эрзог попытался отказаться от личной явки в суд, ссылаясь на проблемы с сердцем, судебные медики провели осмотр и сочли состояние юриста удовлетворительным для присутствия на слушаниях.

До Ширака под судом был только Филипп Петен — глава коллаборационистского правительства в годы Второй мировой войны. Петен был признан виновным в государственной измене и приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением, он скончался в 1949 году.

Автор
Евгений Пудовкин
Франция Николя Саркози коррупция арест приговор
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