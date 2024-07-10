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Карле Бруни предъявили обвинение по делу Саркози о связях с Ливией

Жене бывшего президента Франции (2007–2012) Николя Саркози — модели Карле Бруни — предъявили обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его предвыборной кампании в 2007 году, сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.

Супругу экс-президента обвинили в сокрытии улик и «сотрудничестве с преступниками с целью совершения мошенничества». По словам источника агентства, Бруни поместили под «судебный контроль» и запретили общаться со всеми обвиняемыми по делу, за исключением самого Саркози.

Парижская прокуратура начала производство по делу о предполагаемом незаконном финансировании избирательной кампании бывшего президента Франции в 2013 году. Расследование было связано с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина, который заявил, что у него есть доказательства причастности Ливии к финансированию в 2007 году предвыборной кампании Саркози.

По словам Такиддина, он с конца 2006 года по начало 2007 года перевез из Триполи в Париж €5 млн наличными, которые затем получили Саркози и глава его предвыборного штаба.

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В марте 2018 года экс-президенту предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств, которые, по версии следствия, поступили от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Саркози обвинения в махинациях и связях с ливийским лидером, а также заявления Такиддина называл ложью.

В 2020 году Такиддин отказался от своих обвинительных показаний, что, как отмечает France 24, вызвало подозрения, что экс-президент и его окружение могли заплатить свидетелю. По версии следствия, журналистка Мими Маршан в 2020 году организовала операцию «Спасите Саркози», в рамках которой вела переговоры с Такиддином и просила его опровергнуть свои показания. Le Monde пишет, что Карлу Бруни подозревают в посредничестве между ее мужем и Маршан.

Бруни 56 лет, она в браке с Саркози с 2008 года.

Теги
Карла Бруни Николя Саркози предвыборная кампания Франция Ливия обвинение
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