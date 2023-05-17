Суд не стал отправлять Саркози в тюрьму по делу о прослушке

Апелляционная инстанция оставила в силе решение, по которому Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один — реальный срок. Отбывать его он будет вне тюрьмы, но с электронным браслетом

Николя Саркози (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на вынесенный в 2021 году приговор по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием, сообщает France24. Ему назначили три года лишения свободы: два условно, а оставшийся разрешили отбывать дома, но с электронным браслетом.

В марте 2021 года суд признал экс-президента Франции виновным в рамках так называемого дела о прослушивании телефонных разговоров. По версии следствия, в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года (оно было закрыто в 2013 году; Саркози подозревали в получении более €100 тыс. наличными от дочери основателя L'Oreal Лилиан Беттанкур). О попытке подкупа стало известно из прослушек разговоров Саркози. Суд посчитал эти действия торговлей влиянием и коррупцией.

В сентябре того же года Саркози обвинили в том, что бывший президент проигнорировал предупреждения бухгалтеров и потратил на предвыборную кампанию в 2012 году примерно в два раза больше средств, чем это разрешено законом, — €42,7 млн.

Бывший президент не признал вину, утверждая, что не контролировал расход средств на кампанию. Он обжаловал решение суда.

Помимо этого, Саркози обвиняют в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи. Он называл это ложью. «Именно я получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи. <...> Без моего участия этот режим до сих пор бы существовал», — говорил экс-президент в 2018 году.

Саркози занимал должность президента с 2007 по 2012 год. Он стал вторым в истории страны осужденным бывшим главой государства. В 2011 году два года условно получил предшественник Саркози Жак Ширак: суд посчитал, что, будучи мэром Парижа, он создал фиктивные рабочие места в аппарате мэрии.