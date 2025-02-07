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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Time на своей обложке посадил Илона Маска в кресло президента США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Бизнесмен сидит за столом Резолют, за которым работают президенты в Овальном кабинете Белого дома. Газета The Washington Post называла Маска «теневым президентом»
Фото: TIME / X
Фото: TIME / X

Журнал Time показал февральскую обложку, на которой изображен Илон Маск (богатейший человек мира с состоянием $403,7 млрд по оценкам Forbes), сидящий в кресле президента США.

Номер выйдет 24 февраля. Бизнесмен сидит за столом Резолют, за которым работают президенты в Овальном кабинете Белого дома. За его спиной — американский флаг и флаг президента Соединенных Штатов.

«Ни один гражданин, особенно тот, чье богатство и бизнес находятся под прямым контролем федеральных властей, не обладал такой властью над аппаратом правительства США. Пока Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента Трампа, который вручил спонсору своей кампании масштабный мандат на то, чтобы привести правительство в соответствие с его повесткой дня», — пишет издание.

В декабре газета The Washington Post назвала Маска «теневым президентом».

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Илон Маск (в центре)

После прихода к власти Дональда Трампа бизнесмен возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В статье для The Wall Street Journal после выборов он обещал, что DOGE поможет Трампу нанять «команду крестоносцев», которые будут работать над «массовым сокращением численности федеральной бюрократии».

Директор службы безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Вурхиз и его заместитель были отправлены в отпуск после того, как отказались разрешить DOGE получить доступ к закрытым помещениям агентства, где хранится секретная информация. С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США. Маск заявил, что разговаривал с Трампом о закрытии USAID и что тот с ним согласился.

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Илон Маск

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28 июня 1971 года
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