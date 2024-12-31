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Политика ,  
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NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции Трампа

NYT: Илон Маск с президентских выборов в США живет в резиденции Трампа
Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan на территории Мар-а-Лаго стоимостью $2 тыс. за ночь, пишет NYT. Он расположен рядом с главным домом, что позволяет предпринимателю легко приходить к президенту, сообщили источники
Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: Brandon Bell / Reuters)

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступивший ключевым спонсором кампании избранного президента США Дональда Трампа, живет в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде с президентских выборов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

После голосования, которое состоялось 5 ноября, Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго, сообщили изданию собеседники. По словам источника, хорошо знакомого с планом поместья, коттедж находится в нескольких сотнях футов (1 фут — 0,3 м) от главного дома, где проживает Трамп.

Это позволяет предпринимателю легко приходить к президенту: например, недавно он посетил Трампа во время ужина с основателем Amazon Джеффом Безосом, пишет NYT.

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Дональд Трамп

Сам Трамп, как отмечает издание, хвастался, что Маск — самый богатый человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $428,8 млрд) — «арендует» у него жилплощадь в Мар-а-Лаго. Источник, знакомый с условиями, сообщил, что коттедж Banyan, где проживает предприниматель, сдается по меньшей мере за $2 тыс. за ночь.

Администрация Мар-а-Лаго, которое также используется как гольф-клуб, обычно выставляет счет гостям в последний день их пребывания, пишет NYT. Таким образом у Трампа остается возможность уменьшить итоговый счет или не взимать плату вовсе. По этой причине неясно, сколько в конечном итоге заплатит за свое пребывание Маск, уточняет NYT.

В поместье Трампа в одном из коттеджей останавливался и Джей Ди Вэнс — сенатор США от штата Огайо, в паре с которым политик избрался на пост президента. Джей Ди Вэнс, будущий вице-президент США, часто бывал в поместье в переходный период, пока решались вопросы, связанные с будущей администрацией, сказал газете осведомленный источник.

Маск был одним из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа. По данным NYT, предприниматель потратил на кампанию порядка $250 млн (ранее издание писало о $100 млн).

Маск после избрания Трампа играл значительную роль в процессе принятия им решений, в том числе кадровых. Избранный президент назначил его и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который будет заниматься «крупномасштабной структурной реформой и созданием невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению». CNBC писал со ссылкой на источники, осведомленные о том, как идет процесс передачи власти, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом раздражает некоторых соратников политика.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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