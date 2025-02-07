Индия расторгла контракты на дроны на $26 млн из-за китайских деталей

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Минобороны Индии расторгло три контракта с отечественной компанией на поставку 400 военных беспилотников из-за наличия в них китайских компонентов, так как те могут иметь вредоносные коды. Об этом сообщила The Times of India (TOI) со ссылкой на свои источники.

Общая стоимость контрактов составляла более 2 300 000 000 индийских рупий ($26 270 853).

Беспилотники предназначались в первую очередь для развертывания на линии фактического контроля с Китаем на фоне военной конфронтации, которая разразилась в апреле 2020 года, после того как Народно-освободительная армия Китая совершила несколько вторжений в восточный Ладакх.

«К сожалению, некоторые индийские компании используют китайские компоненты и электронику в беспилотниках, которые они производят для вооруженных сил. Это представляет собой серьезную угрозу кибербезопасности, поскольку может быть нарушена безопасность данных и операций», — сказал собеседник газеты.

Минобороны также ввело «строгий механизм» фильтрации деталей, чтобы военные дроны не имели «никаких китайских деталей или электроники, а также вредоносных кодов».

В августе 2023 года индийские власти запретили производителям военных дронов использовать китайские детали для сборки аппаратов, исходя из опасений по поводу уязвимости в системе безопасности. Индийские спецслужбы встревожены, что сбор разведданных может быть скомпрометирован китайским программным обеспечением и приборами для обеспечения связи, съемки, радиопередачи.

В 2019 году китайские беспилотники и компоненты для них были запрещены для приобретения в военных целях американским конгрессом. «[Аппараты] производства Da Jiang Innovations (DJI) представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», — уверены в Пентагоне.

Спустя два года Дональд Трамп, будучи президентом США, запретил государственные закупки у России и Китая, исходя из требований национальной и экономической безопасности.