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Политика ,  
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Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет

Индия купит у России партию противокорабельных крылатых ракет, сообщило Минобороны республики. По данным Guarding India, они предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo
Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости
Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости

Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку республике противоракетных крылатых ракет. Об этом ведомство сообщило в X.

«Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели», — сказано в сообщении.

Ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота, добавили в Минобороны страны.

Название ракет ведомство не уточнило. По данным Guarding India, ракеты предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.

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Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на десять лет. В апреле 2023 года агентство ANI сообщило со ссылкой на источники, что Индия намерена закупить у России более 20 противокорабельных крылатых ракет Club-K (экспортное название ракетного комплекса «Калибр-К»).

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