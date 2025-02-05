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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Песков счел невозможным комментировать отчет об авиакатастрофе в Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters
Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters

В Кремле сочли невозможным комментировать предварительный отчет Министерства транспорта Казахстана о расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», — заявил журналистам Песков (цитата по ТАСС).

Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
Посторонние предметы, найденные в самолете
(Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан)
Посторонние предметы, найденные в самолете
(Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан)
Посторонние предметы, найденные в самолете
(Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан)

Казахстан опубликовал переговоры пилотов упавшего лайнера AZAL
Политика

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL возле аэропорта Актау 25 декабря 2024 года. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян.

В докладе из 53 страниц содержатся данные о повреждениях, обнаруженных в ходе расследования. Проблемы с оборудованием у экипажа начались в 5:13.31 по местному времени, когда сработала сигнализация об отключении автопилота, после чего было зафиксировано падение давления в гидросистеме. Положение рулей управления не изменялось до конца полета.

Комиссия обнаружила повреждения в хвостовой части фюзеляжа, киле, стабилизаторе, на левых крыле и двигателе и допустила вероятность попадания внешних объектов в конструкцию самолета и нанесения ими повреждений. Были также повреждены гидравлические системы и электрическая проводка, что привело к неработоспособности системы управления стабилизатором.

Расшифровка переговоров пилотов с диспетчерами и данные о погодных условиях также были включены в отчет. Комиссия порекомендовала провести оценку рисков для полетов в регионах с потерей GPS-сигнала.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после катастрофы заявил, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления. В свою очередь, в Кремле пояснили, что в момент, когда борт пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, регион, включая Моздок и Владикавказ, подвергся атакам украинских боевых беспилотников.

Российские системы ПВО успешно отразили эти нападения. В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин выразил сожаление и принес извинения за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.

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Казахстан Актау самолет авиакатастрофа Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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