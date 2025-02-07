Погибшего при взрыве Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» 46-летнего предпринимателя, руководителя Федерации бокса ДНР и создателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Сркисяна, сообщает ТАСС.

Сотни человек пришли проститься с погибшим, уточнило агентство. На кладбище и вокруг него усилены меры безопасности на месте дежурят сотрудники Росгвардии, а посетители проходят через рамки металлоискателей.

Взрыв произошел утром 3 февраля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался Саркисян. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении.

Источник РБК называл основной версией произошедшего заказное убийство. Собеседники ТАСС утверждали, что рассматривается несколько возможных мотивов, в том числе кровная месть. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы писал, что приоритетной версией является «передел сфер влияния». СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание только по статье об убийстве — лишение свободы на срок до 20 лет.

Саркисян рассказывал, что переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году он стал почетным гражданином Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он основал армянский батальон «Арбат», который с 1 июля 2023 года вошел в систему российского Минобороны. По словам командира батальона Айка Гаспаряна с позывным «Абрек», бойцы «Арбата» специализировались на штурмах.

На Украине Саркисян был объявлен в розыск в 2014 году. Как отмечали в СБУ, его подозревали в причастности к организации убийств в центре Киева. Также в ведомстве называли его приближенным экс-президента Украины Виктора Януковича.