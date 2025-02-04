Похороны Саркисяна пройдут 7 февраля на Троекуровском кладбище

Армен Саркисян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Погребение основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб в результате взрыва в ЖК «Алые паруса», пройдет в пятницу, 7 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Арбата».

Прощание с Саркисяном состоится за день до похорон, 6 февраля.

«Похороны в пятницу 07/02 на Троекуровском кладбище с 10:00», — говорится в сообщении.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел на северо-западе Москвы накануне. Включая Саркисяна в результате взрыва погибли два человека. Основатель батальона «Арбат» скончался в больнице. Кроме этого, ранения получили еще трое человек.

Мощность взрывного устройства составила 300 г в тротиловом эквиваленте, следователи рассматривают версию о заказном убийстве, рассказали источники РБК в правоохранительных органах. По данным ТАСС, взрывчатку в здание мог пронести курьер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.