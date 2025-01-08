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Политика ,  
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Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой

Финляндия не может открыть границу с Россией, так как «оценка угрозы не изменилась», заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, его слова передает Iltalehti.

Премьер считает, что, если бы пограничные пункты пропуска были открыты, Россия позволила бы людям пересекать границу без необходимых на то документов.

«Именно поэтому границу сейчас открыть нельзя, даже в экспериментальном порядке», — сказал Орпо.

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Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки без надлежащих документов. Финские пограничники связали большой поток беженцев с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». В Кремле отметили, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это законное право, российские пограничники же полностью соблюдают служебные инструкции.

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Финляндия граница Россия закрытие границы беженцы
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