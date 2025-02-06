МИД выразил надежду на положительное решение Баку по Русскому дому

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Россия в ответ на ноту Азербайджана с требованием о закрытии Русского дома выразила готовность решить вопрос с его регистрацией, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это, конечно, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. <...> Мы неоднократно предлагали этот вопрос обсудить по дипломатическим каналам, в рамках соответствующих консультаций. <...> Мы рассчитываем, что этот вопрос будет решен в положительном ключе», — сказала она.

Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества. Глава ведомства Евгений Примаков подтвердил, что оно получило уведомление от Азербайджана с требованием закрыть Русский дом, отметив, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской, чтобы завершить регистрацию организации, однако не получила ответа на запросы.

МИД Азербайджана обосновал требование закрыть Русский дом тем, что организация не зарегистрирована как юридическое лицо и «серьезно нарушила законодательство» страны.

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