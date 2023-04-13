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Политика ,  
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В шести странах Европы «заморозили» работу Русских домов

Глава Россотрудничества Примаков: работу Русских домов приостановили в шести странах

Работу Русских домов остановили в шести странах: Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории, Румынии, при этом новые центры начинают открывать в странах Африки и Азии, заявил «РИА Новости» руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Мы добровольно ничего не закрываем. Зачем помогать идиотам, которые пытаются отменить русскую культуру, язык, литературу?» — сказал Примаков.

Причиной для приостановки работы Русских домов становятся либо прекращение межправительственных соглашений по деятельности культурных центров, либо высылки дипломатов, так как сотрудники центров обычно аккредитованы при посольстве, объяснил он.

В связи с этим Россотрудничество «перебрасывает ресурсы» в регионы, которые на данный момент являются приоритетными — в страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Русский дом — неформальное название заграничных представительств Россотрудничества — федерального агентства, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». В июле прошлого года оно попало под санкции Евросоюза.

В середине февраля текущего года Румыния объявила о приостановке работы Российского центра культуры и науки в Бухаресте. Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны, где напомнили о неоднократных ситуациях, когда учреждение «преднамеренно занималось действиями по искажению реальности и исторической правды на уровне общественного мнения румын».

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В ведомстве уточнили, что приостановка деятельности произойдет не позднее 20 августа 2023 года — к этому времени должны быть завершены все «административные процедуры».

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Теги
Евгений Примаков Россотрудничество Словения Словакия Хорватия Македония Черногория Румыния
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