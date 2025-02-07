Посол заявил, что власти Финляндии нагнетают атмосферу в стране

Власти Финляндии нагнетают атмосферу в стране, «запугивая» граждан и призывая их готовиться к войне, заявил «РИА Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают «агрессивными планами России», — сказал он.

По словам дипломата, в стране поощряются инициативы по поддержанию «военных навыков» среди граждан. В частности, Кузнецов отметил активизацию благоустройства бомбоубежищ и расширение сети стрелковых клубов в Финляндии.

Посол считает, что за этими действиями финских властей стоит желание оправдать вступление страны в НАТО и рост военных расходов.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса весной 2023 года. Спустя год было объявлено о создании дополнительного штаба сухопутных войск НАТО в финском городе Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией.

В Кремле отмечали, что вступление Финляндии в альянс приведет к очередному обострению ситуации и называли этот шаг посягательством на российские интересы.

В середине января глава военной разведки Финляндии Пекка Турунен заявил, что реформы российских властей в военной сфере будут представлять угрозу для НАТО в будущем. К 2030 году численность российских войск рядом с финской границей может удвоиться по сравнению с показателями до начала конфликта Москвы и Киева, отметил тогда он.