В Финляндии увидели угрозу в росте военного потенциала России

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Реформы российских властей в военной сфере будут представлять угрозу для НАТО в будущем, заявил глава военной разведки Финляндии Пекка Турунен, передает Reuters.

Финская разведка опубликовала обзор по вопросам безопасности страны — этот документ выпускают раз в два года. В нем отмечен объявленный Москвой план реформирования вооруженных сил. О масштабной реформе российской армии в январе 2023 года заявил бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Тогда он сообщил, что увеличение численности вооруженных сил до 1,5 млн будет проводиться в течение 2023–2026 годов.

Кроме того, в декабре 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов отметил, что Россия должна учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».

По мнению руководителя финской разведки, Россия сможет достичь цели по наращиванию численности войск к 2030 году.

«Да, это угроза для НАТО, особенно если план будет реализован. Нам нужно отреагировать, нам нужно быть бдительными», — сказал Турунен в интервью Reuters.

Численность российских войск рядом с финской границей может удвоиться по сравнению с показателями до начала конфликта Москвы и Киева, отметил глава ведомства. Новые подразделения могут разместить в Карелии, группировки на Кольском полуострове и вокруг Санкт-Петербурга увеличат, считает Турунен.

По его словам, на скорость наращивания военной мощи России будет влиять обстановка в зоне боевых действий на Украине. В интервью Yle руководитель разведки Финляндии выразил уверенность, что в нынешней ситуации Россия не станет проверять эффективность обороны НАТО.

«Речь идет о годах, прежде чем это станет значительной военной угрозой», — уточнил Турунен.