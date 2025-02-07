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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков на вопрос о встрече Путина и Трампа посоветовал не торопиться

Песков: предварительных контактов по встрече Путина и Трампа не было
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали, нужна ли им встреча и когда она может состояться, заявил CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У них не было никаких предварительных контактов, чтобы обсудить, нужно ли им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как», — сказал он.

«Не торопитесь», — посоветовал Песков и добавил, что прокомментирует этот вопрос, как только «появится что-то конкретное».

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Дональд Трамп

И Трамп, и Путин выражали готовность провести встречу для обсуждения конфликта на Украине. Reuters со ссылкой на два российских источника сообщал, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи. Кремль отказался комментировать эту информацию, Белый дом также не стал ее подтверждать.

Трампа заявлял, что США проводят активные переговоры как с Россией, так и с Украиной. 4 февраля, в частности, он сказал, что с обеими сторонами идут «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине», днем ранее он заявлял о «прогрессе» в «вопросе Россия — Украина». Каких-либо деталей Трамп не приводил.

Песков позднее также отмечал, что контакты между странами по «линии отдельных ведомств» в последнее время оживились.

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