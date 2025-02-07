Песков на вопрос о встрече Путина и Трампа посоветовал не торопиться
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали, нужна ли им встреча и когда она может состояться, заявил CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«У них не было никаких предварительных контактов, чтобы обсудить, нужно ли им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как», — сказал он.
«Не торопитесь», — посоветовал Песков и добавил, что прокомментирует этот вопрос, как только «появится что-то конкретное».
И Трамп, и Путин выражали готовность провести встречу для обсуждения конфликта на Украине. Reuters со ссылкой на два российских источника сообщал, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи. Кремль отказался комментировать эту информацию, Белый дом также не стал ее подтверждать.
Трампа заявлял, что США проводят активные переговоры как с Россией, так и с Украиной. 4 февраля, в частности, он сказал, что с обеими сторонами идут «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине», днем ранее он заявлял о «прогрессе» в «вопросе Россия — Украина». Каких-либо деталей Трамп не приводил.
Песков позднее также отмечал, что контакты между странами по «линии отдельных ведомств» в последнее время оживились.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин