В США не стали подтверждать сообщения о месте встречи Путина и Трампа
В США не подтвердили и не опровергли информацию о том, что местом возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.
«Мне нечего подтвердить или сообщить», — сказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение Reuters.
Он добавил, что половина мира пытается помочь США завершить конфликт России и Украины, и это, по его словам, «удивительно».
Ранее Reuters со ссылкой на два российских источника сообщил, что страна рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Трампом.
По словам источников, в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны. При этом один из собеседников агентства утверждает, что в России «существует некоторая оппозиция этой идее», поскольку ряд дипломатов и сотрудников разведки отмечают, что как у Саудовской Аравии, так и ОАЭ есть «тесные военные связи и связи в сфере безопасности» с США.
Эр-Рияд и Абу-Даби не ответили на запросы Reuters о комментариях, Кремль отказался комментировать эти данные агентству.
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