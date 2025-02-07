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Военная операция на Украине ,  
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Правительство выделило на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс ₽412 млн

Правительство выделило 412 млн руб. на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство выделило российским регионами 411,93 млн руб. на выплаты гражданам, уехавшим из Украины или Донбасса в Россию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. получат 41193 гражданина и лица без гражданства. Выплаты предназначены для тех, кто проживал на Украине, в ЛНР, ДНР, Запорожской или Херсонской области на постоянной основе и вынужденно переехал в территорию России в ее границах до присоединения новых регионов.

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В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых регионы вошли в состав России.

В 2023 году чистый миграционный отток (разница между числом выбывших и прибывших) из новых регионов составил 87,6 тыс. человек. Чаще всего жители Донбасса выбирали для переезда Краснодарский край и Московскую область.

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Донбасс ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область выплаты правительство Россия беженцы
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