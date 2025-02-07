Правительство выделило на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс ₽412 млн
Правительство выделило российским регионами 411,93 млн руб. на выплаты гражданам, уехавшим из Украины или Донбасса в Россию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. получат 41193 гражданина и лица без гражданства. Выплаты предназначены для тех, кто проживал на Украине, в ЛНР, ДНР, Запорожской или Херсонской области на постоянной основе и вынужденно переехал в территорию России в ее границах до присоединения новых регионов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых регионы вошли в состав России.
В 2023 году чистый миграционный отток (разница между числом выбывших и прибывших) из новых регионов составил 87,6 тыс. человек. Чаще всего жители Донбасса выбирали для переезда Краснодарский край и Московскую область.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин