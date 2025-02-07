Правительство выделило на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс ₽412 млн

Правительство выделило российским регионами 411,93 млн руб. на выплаты гражданам, уехавшим из Украины или Донбасса в Россию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. получат 41193 гражданина и лица без гражданства. Выплаты предназначены для тех, кто проживал на Украине, в ЛНР, ДНР, Запорожской или Херсонской области на постоянной основе и вынужденно переехал в территорию России в ее границах до присоединения новых регионов.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых регионы вошли в состав России.

В 2023 году чистый миграционный отток (разница между числом выбывших и прибывших) из новых регионов составил 87,6 тыс. человек. Чаще всего жители Донбасса выбирали для переезда Краснодарский край и Московскую область.