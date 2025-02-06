Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузов

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Из образовательного процесса следует убрать устаревшие программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявления президента опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства заявил о необходимости «должным образом настроить» организацию «образовательного процесса в высшей школе». «Существенно, на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях. Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — сказал он.

По мнению Путина, такая ситуация — одна из ключевых причин, почему учащиеся теряют интерес к будущей профессии или бросают обучение.

Президент также выступил за комплексное обновление программ по математике и естественным наукам в школах.

«Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины увлекали ребят. Сейчас же многие из них зачастую уже в самом начале обучения теряют интерес к таким предметам. Но это, конечно, не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы», — отметил Путин.

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