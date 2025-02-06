Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузов
Из образовательного процесса следует убрать устаревшие программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявления президента опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства заявил о необходимости «должным образом настроить» организацию «образовательного процесса в высшей школе». «Существенно, на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях. Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — сказал он.
По мнению Путина, такая ситуация — одна из ключевых причин, почему учащиеся теряют интерес к будущей профессии или бросают обучение.
Президент также выступил за комплексное обновление программ по математике и естественным наукам в школах.
«Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины увлекали ребят. Сейчас же многие из них зачастую уже в самом начале обучения теряют интерес к таким предметам. Но это, конечно, не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы», — отметил Путин.
Материал дополняется.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин