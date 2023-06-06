Путин поручил вернуть в школы черчение

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Начиная с 2024/25 учебного года в российских школах должно начаться изучение черчения. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

«Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Это и другие решения вошли в перечень мер, необходимых для «укрепления кадрового потенциала промышленности».

Черчение исчезло из школьной программы как отдельный предмет в 2019 году, а до этого несколько лет было факультативным.