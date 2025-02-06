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Политика ,  
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Лавров и Фидан договорились контактировать по Украине и Ближнему Востоку

Хакан Фидан
Хакан Фидан (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Россия и Турция будут поддерживать тесные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования и конфликта на Украине. К такой договоренности пришли главы МИД этих государств Сергей Лавров и Хакан Фидан во время состоявшихся переговоров, сообщило российское министерство.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, подтвердив важность координации шагов по выполнению договоренностей, достигнутых президентами России и Турции.

Особое внимание было уделено ситуации в Сирии и сопредельных регионах.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих встреч.

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Фото:Oleg Petrasiuk / Reuters

Фидан ранее заявил, что к июню 2025 года могут появиться более четкие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, перед возможной встречей лидеров России и США необходима серьезная подготовительная работа.

«Мы слышим ряд инициатив со стороны президента США Дональда Трампа. Однако без закулисной работы и тщательной подготовки встреча лидеров не принесет желаемых результатов», — подчеркнул Фидан.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его администрация предпринимает активные шаги для достижения мирного урегулирования. По его словам, уже ведутся конструктивные переговоры с представителями Москвы и Киева.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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