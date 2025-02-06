Лавров и Фидан договорились контактировать по Украине и Ближнему Востоку
Россия и Турция будут поддерживать тесные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования и конфликта на Украине. К такой договоренности пришли главы МИД этих государств Сергей Лавров и Хакан Фидан во время состоявшихся переговоров, сообщило российское министерство.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, подтвердив важность координации шагов по выполнению договоренностей, достигнутых президентами России и Турции.
Особое внимание было уделено ситуации в Сирии и сопредельных регионах.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих встреч.
Фидан ранее заявил, что к июню 2025 года могут появиться более четкие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, перед возможной встречей лидеров России и США необходима серьезная подготовительная работа.
«Мы слышим ряд инициатив со стороны президента США Дональда Трампа. Однако без закулисной работы и тщательной подготовки встреча лидеров не принесет желаемых результатов», — подчеркнул Фидан.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его администрация предпринимает активные шаги для достижения мирного урегулирования. По его словам, уже ведутся конструктивные переговоры с представителями Москвы и Киева.
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