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Военная операция на Украине ,  
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Турция призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Глава МИД Турции Фидан призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Турции неоднократно выступали с мирными инициативами, а весной 2022 года именно в Стамбуле состоялся саммит, где были согласованы условия перемирия между Киевом и Москвой, которые, однако, так и не были подписаны
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На Украине необходимо немедленно прекратить огонь. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Кентеном, передает Hurriyet.

По его словам, конфликт должен «прекратиться как можно скорее». «И миграционный, экономический и другие кризисы, вызванные этой войной, должны быть прекращены как можно скорее», — добавил Фидан.

По его словам, они на встрече с Кентеном «высказали свои мысли о ее окончании в Европе и во всем мире и обменялись с ними мнениями по этому вопросу».

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Украина и Россия почти сразу после начала военной спецоперации инициировали мирные переговоры. Было проведено несколько очных встреч между делегациями стран, включая самую результативную встречу в Стамбуле. Именно на ней стороны, как было заявлено, разработали и согласовали проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который, однако, так и не был подписан.

Президент России Владимир Путин впервые показал документ в июле 2023 года. Он предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай. В документе, помимо прочего, было прописано количество вооружений, которыми Киев мог бы обладать по завершении конфликта, отмечал Путин.

Как рассказывал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону.

В июне Путин назвал условия для прекращения боев и начала переговоров, среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России осенью 2022 года), признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. В Киеве назвали российские условия ультиматумом.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Военная операция на Украине Турция мирные переговоры
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