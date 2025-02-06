Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезли

Исправительная женская колония № 15 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилу, отбывающую наказание в колонии за вымогательство, оповестили, что ее родители исчезли. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Карномазов (следствие полагает, что экс-мэра Самары и его жену убили, и возбудило дела об убийстве, но их тела до сих пор не смогли найти).

По словам Карномазова, женщина, которая находится в исправительной колонии № 15 в Самаре, уже осведомлена о происшествии.

Адвокат не уточнил, как она восприняла эту информацию, так как лично еще не общался с ней. Карномазов добавил, что Людмила Тархова также может быть признана потерпевшей по делу о пропаже ее родителей, а в ближайшее время получит право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

РБК обратился к адвокату Карномазову за комментарием.

Людмила Тархова была осуждена в 2022 году на семь лет лишения свободы по делу о вымогательстве крупной суммы денег у депутата губернской думы.

Убийство экс-мэра Самары и его жены Натальи произошло около месяца назад, но об этом стало известно лишь 5 февраля. По подозрению в убийстве своих дедушки и бабушки была задержана Екатерина Бельская, внучка Виктора Тархова.

Следствие предполагает, что после совершения преступления она расчленила тела и вывозила их части на такси, разбрасывая их в мусорных баках по городу. До этого тела Тархова и его супруги, предположительно, были законсервированы в бочках.