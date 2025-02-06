Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезли
Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилу, отбывающую наказание в колонии за вымогательство, оповестили, что ее родители исчезли. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Карномазов (следствие полагает, что экс-мэра Самары и его жену убили, и возбудило дела об убийстве, но их тела до сих пор не смогли найти).
По словам Карномазова, женщина, которая находится в исправительной колонии № 15 в Самаре, уже осведомлена о происшествии.
Адвокат не уточнил, как она восприняла эту информацию, так как лично еще не общался с ней. Карномазов добавил, что Людмила Тархова также может быть признана потерпевшей по делу о пропаже ее родителей, а в ближайшее время получит право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РБК обратился к адвокату Карномазову за комментарием.
Людмила Тархова была осуждена в 2022 году на семь лет лишения свободы по делу о вымогательстве крупной суммы денег у депутата губернской думы.
Убийство экс-мэра Самары и его жены Натальи произошло около месяца назад, но об этом стало известно лишь 5 февраля. По подозрению в убийстве своих дедушки и бабушки была задержана Екатерина Бельская, внучка Виктора Тархова.
Следствие предполагает, что после совершения преступления она расчленила тела и вывозила их части на такси, разбрасывая их в мусорных баках по городу. До этого тела Тархова и его супруги, предположительно, были законсервированы в бочках.
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