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Прокуратура назвала неустановленным местонахождение экс-мэра Самары

Виктор Тархов
Виктор Тархов (Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости)

Местонахождение бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, об исчезновении которых стало известно накануне, пока не установлено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«В правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города Самары. В ходе проверки заявления не установлено место нахождения пропавшего и его супруги», — сообщили в пресс-службе.

По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным ведомства, в последний раз супружеская пара выходился на связь в конце декабря 2024 года.

Накануне телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщил, что Тархов и его супруга Наталья были убиты. Подозреваемой по делу проходит их внучка — 29-летняя Екатерина Бельская. 3 февраля у нее прошли обыски, а затем ее арестовали.

Как сообщили источники «КП» и Рен-ТВ, расчленив тела убитых, девушка «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Виктор Тархов был мэром Самары в 2006–2010 годах. Спустя четыре года он проиграл на выборах главы города Дмитрию Азарову. Последние несколько лет бывший чиновник проживал в Норвегии. 

Его дочь Людмила Тархова, мать внучки Екатерины, руководила компанией
по выпуску частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа». В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата областной думы.

Самарский суд 5 февраля отправил под арест Екатерину Бельскую — внучку Тархова.

По информации ТАСС, уголовное дело по факту убийства Тарховых было возбуждено два дня назад, 3 февраля. «Вчера [к внучке Тархова] пришли с обыском, сегодня арестовали», — сообщила собеседница агентства. По ее словам, арестованная не сотрудничает со следствием.

Как уточнил собеседник «РИА Новости», тела погибших до сих пор не обнаружены, а о пропаже Тархова заявил его деловой партнер. 

По сведениям RTVI, убийство произошло около месяца назад, Тархов с женой тогда вернулись из Финляндии в Россию. Изначально источники RTVI говорили, что супругов застрелили, но позже уточнили, что их забили насмерть.

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Теги
Самарская область прокуратура Самара экс-мэр уголовное дело убийство чиновник
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