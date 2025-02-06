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Следователи заподозрили родственницу в убийстве экс-мэра Самары

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве бывшего мэра Самары Тархова
Виктор&nbsp;Тархов
Виктор Тархов (Фото: ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram.

«На причастность к совершению преступления проверяется родственница убитых, которая уже заключена под стражу», — сообщили в СК. Дело возбужденном по статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного.

Теперь Бастрыкин поручил главе управления СК по Самарской области Андрею Поздееву доложить о ходе расследования.

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Общество
Виктор Тархов

По информации прокуратуры Самарской области, бывший мэр Самары Виктор Тархова и его супруга пропали без вести. На данный момент местонахождение экс-мэра и его супруги не установлено.

По делу проходит внучка Тархова Екатерина Бельская. Ее подозревают в том, что она месяц назад убила дедушку и бабушку, потом положила тела в бочку и развозила останки на такси. Самарский суд отправил Екатерину Бельскую под арест.

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Теги
Самара убийство Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело
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