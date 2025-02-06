Следователи заподозрили родственницу в убийстве экс-мэра Самары
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram.
«На причастность к совершению преступления проверяется родственница убитых, которая уже заключена под стражу», — сообщили в СК. Дело возбужденном по статье об убийстве (ч.2 ст. 105 УК). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного.
Теперь Бастрыкин поручил главе управления СК по Самарской области Андрею Поздееву доложить о ходе расследования.
По информации прокуратуры Самарской области, бывший мэр Самары Виктор Тархова и его супруга пропали без вести. На данный момент местонахождение экс-мэра и его супруги не установлено.
По делу проходит внучка Тархова Екатерина Бельская. Ее подозревают в том, что она месяц назад убила дедушку и бабушку, потом положила тела в бочку и развозила останки на такси. Самарский суд отправил Екатерину Бельскую под арест.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин