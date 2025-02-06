Власти Астраханской области сообщили об атаке дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать север Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Ахтубинского района региона.

«Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее администрация района сообщила об опасности атаки БПЛА.

В ночь на 3 февраля ВСУ совершили атаку беспилотниками по объектам, расположенным на территории региона, в том числе по астраханскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ), который приостановил свою работу сразу после получения сигнала об атаке дронов.