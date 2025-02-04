Назвали сроки подачи газа на ГПЗ в Астрахани, приостановленной из-за БПЛА
Работы по восстановлению подачи газа на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) должны завершиться в среду, 5 февраля, сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сейчас специалисты ведут пусконаладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра», — написал он.
Как уточнил Бабушкин, на АГПЗ постоянно контролируют уровень концентрации вредных веществ в атмосфере, для этого на заводе непрерывно работает автоматическая система. В настоящее время все соответствует норме.
Об атаке украинских беспилотников Бабушкин сообщил накануне. Дроны попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Губернатор тогда отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.
АГПЗ приостановил свою работу сразу после получения сигнала об атаке беспилотников.
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