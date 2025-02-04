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Военная операция на Украине ,  
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Назвали сроки подачи газа на ГПЗ в Астрахани, приостановленной из-за БПЛА

Приостановленную из-за БПЛА подачу газа на ГПЗ в Астрахани вернут 5 февраля
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: babushkin30 / Telegram
Фото: babushkin30 / Telegram

Работы по восстановлению подачи газа на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) должны завершиться в среду, 5 февраля, сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Сейчас специалисты ведут пусконаладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра», — написал он.

Как уточнил Бабушкин, на АГПЗ постоянно контролируют уровень концентрации вредных веществ в атмосфере, для этого на заводе непрерывно работает автоматическая система. В настоящее время все соответствует норме.

Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дронов
Политика
Астраханский газоперерабатывающий завод

Об атаке украинских беспилотников Бабушкин сообщил накануне. Дроны попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Губернатор тогда отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.

АГПЗ приостановил свою работу сразу после получения сигнала об атаке беспилотников.

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Теги
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