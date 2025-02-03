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Военная операция на Украине ,  
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Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Астраханский газоперерабатывающий завод
Астраханский газоперерабатывающий завод (Фото: Газпром переработка)

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), получив сигнал об атаке беспилотников, остановил работу, чтобы не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Ситуация контролируемая. Угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет», — отметил он.

Бабушкин отметил, что Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ постоянно анализируют экологическое состояние воздуха, превышений норм нет.

В Астраханской области произошел пожар при атаке дронов на объекты ТЭКа
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее Бабушкин сообщил, что в ночь на 3 февраля украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Он отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.

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Теги
Астраханская область дроны ТЭК Игорь Бабушкин
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