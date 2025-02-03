Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дронов

Астраханский газоперерабатывающий завод (Фото: Газпром переработка)

Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), получив сигнал об атаке беспилотников, остановил работу, чтобы не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Ситуация контролируемая. Угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет», — отметил он.

Бабушкин отметил, что Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ постоянно анализируют экологическое состояние воздуха, превышений норм нет.

Ранее Бабушкин сообщил, что в ночь на 3 февраля украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Он отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.