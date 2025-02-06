Посол заявил о готовности России к «серьезному разговору» по Украине
Москва готова к «очень серьезному разговору» с Украиной по поводу мирного урегулирования конфликта, но не отходит от ранее занятой позиции. Об этом в интервью британскому телеканалу ITV заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Основные моменты заключаются в том, что Украина должна быть нейтральным, неядерным государством, конечно, что все первопричины конфликта должны быть устранены. <...> Также учитываются территориальные реалии», — сказал он.
Келин отметил, что есть опасения по поводу легитимности президента Украины Владимира Зеленского. «И действительно, очень сомнительно, что если он что-то подпишет, то это будет законно», — добавил посол.
По его словам, Россия пока не получала серьезных предложений по переговорам. «Есть много людей, которые хотели бы способствовать [заключению мирного соглашения], но все же это содействие или предоставление места для переговоров. Нам нужно понять, о чем мы будем говорить», — подчеркнул дипломат.
Ранее в Кремле отметили, что Зеленский «имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров».
Выборы президента на Украине должны были пройти весной прошлого года, однако не состоялись из-за введенного с начала конфликта военного положения, которое прямо запрещает выборы президента. Киев обещал провести выборы сразу после достижения мирного соглашения с Россией.
Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, но с учетом сложившихся на земле реалий, говорил Путин. В июне он назвал условия для прекращения боев и начала переговоров, среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (вошли в состав России осенью 2022 года), признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. В Киеве назвали российские условия ультиматумом.
Президент Украины заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет. Зеленский ранее также отметил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая 2024 года.
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