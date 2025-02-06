Госсекретарь США Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Рубио заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х заявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

По его мнению, страна делает «очень плохие вещи». «[ЮАР] экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости», — отметил он.

Рубио добавил, что его работа продвигать национальные интересы США, «а не тратить деньги налогоплательщиков и потворствовать антиамериканизму».

С 1 декабря 2024 года ЮАР председательствует в G20, сменив Бразилию. В рамках председательства страны состоятся несколько встреч глав министерств финансов и центральных банков, а также две встречи глав МИД стран G20 и другие мероприятия. В Йоханнесбурге также пройдет саммит G20. Председательство ЮАР завершится 30 ноября 2025 года и перейдет к США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что ЮАР «конфискует земли и очень плохо обращается с определенными группами людей». Он пообещал, что если «нарушения прав человека» не прекратятся, то США прекратят будущее финансирование ЮАР.

В ответ лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что закон страны об экспроприации земель не подразумевает конфискацию. По его словам, он «обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией».

Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск также обвинил власти страны в «геноциде» белого населения.

Рамафоса вскоре сообщил, что беседовал с Маском 3 февраля по вопросам дезинформации и искажений информации о ЮАР.