В Совете ООН по правам человека ответили на выход Израиля из его состава
Израиль не может выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), потому что не является одним из 47 членов органа. Об этом ТАСС заявил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим.
Он отметил, что Израиль имеет статус наблюдателя, что не приравнивается к членству в СПЧ ООН. «Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — пояснил Сим.
Представитель органа добавил, что Совет «приветствует и поощряет» участие каждого государства, входящего в ООН, в работе органа, «будь то член Совета или наблюдатель».
Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна вышла из СПЧ ООН 5 февраля. По его словам, совет «традиционно защищал нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».
Во вторник, 4 февраля, указ о выходе из Совета подписал президент США Дональд Трамп. Республиканец также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве ХАМАС.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин