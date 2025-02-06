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Политика ,  
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В Совете ООН по правам человека ответили на выход Израиля из его состава

СПЧ ООН: Израиль не может выйти из состава совета, где не состоит

Израиль не может выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), потому что не является одним из 47 членов органа. Об этом ТАСС заявил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим.

Он отметил, что Израиль имеет статус наблюдателя, что не приравнивается к членству в СПЧ ООН. «Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — пояснил Сим.

Представитель органа добавил, что Совет «приветствует и поощряет» участие каждого государства, входящего в ООН, в работе органа, «будь то член Совета или наблюдатель».

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
Политика
Фото:unisgeneva / Flickr

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что страна вышла из СПЧ ООН 5 февраля. По его словам, совет «традиционно защищал нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».

Во вторник, 4 февраля, указ о выходе из Совета подписал президент США Дональд Трамп. Республиканец также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве ХАМАС.

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