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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал видео с пленными солдатами ВСУ

Кадыров показал видео с двумя пленными солдатами ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с двумя пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал тех, кто воюет на украинской стороне, сдаться.

Они были взяты в плен 12 января близ города Часов Яр ДНР, следует из видео.

На кадрах командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Апти Алаудинов провел беседу с двумя военнопленными ВСУ. На видео они сообщили, что с российской стороны к ним «относятся хорошо».

«Мы не воюем с безоружными. Наш враг только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет», — добавил Кадыров.

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Фото:Иван Ноябрев / ТАСС

В среду, 5 февраля, между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле «150 на 150» при посредничестве ОАЭ.

Минобороны тогда отметило, что российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Также им дадут возможность позвонить родственникам и близким. После этого военных отвезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

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Рамзан Кадыров ВСУ пленные Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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