Путин перечислил воюющие в Курской области подразделения
В боевых действиях в Курской области участвуют морские пехотинцы Тихоокеанского и Черноморского флотов, десантники и многие другие подразделения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы региона Александром Хинштейном в Кремле.
Глава государства положительно оценил действия российских военных. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко», — отметил Путин.
Хинштейн также передал Путину от командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота просьбу присвоить им почетное название «Курская». «Их просьба будет удовлетворена», — сказал президент.
Боевые действия на территории региона продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались в Курскую область.
Ранее, 17 января, Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию после августовского нападения смогли занять ВСУ. Под контролем украинских военных в Курской области было 1268 кв. км. К середине января, по данным российского ведомства, освободить удалось 801 кв. км — 63,2% — от изначально захваченной противником территории.
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