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Военная операция на Украине ,  
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Путин перечислил воюющие в Курской области подразделения

Путин отметил грамотность и дерзость воюющих в Курской области морпехов
Сюжет
Военная операция на Украине

В боевых действиях в Курской области участвуют морские пехотинцы Тихоокеанского и Черноморского флотов, десантники и многие другие подразделения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы региона Александром Хинштейном в Кремле.

Глава государства положительно оценил действия российских военных. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко», — отметил Путин.

Хинштейн также передал Путину от командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота просьбу присвоить им почетное название «Курская». «Их просьба будет удовлетворена», — сказал президент.

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Боевые действия на территории региона продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались в Курскую область.

Ранее, 17 января, Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию после августовского нападения смогли занять ВСУ. Под контролем украинских военных в Курской области было 1268 кв. км. К середине января, по данным российского ведомства, освободить удалось 801 кв. км — 63,2% — от изначально захваченной противником территории.

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Владимир Путин Курская область Александр Хинштейн Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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