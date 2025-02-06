Путин перечислил воюющие в Курской области подразделения

Путин отметил грамотность и дерзость воюющих в Курской области морпехов

В боевых действиях в Курской области участвуют морские пехотинцы Тихоокеанского и Черноморского флотов, десантники и многие другие подразделения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы региона Александром Хинштейном в Кремле.

Глава государства положительно оценил действия российских военных. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко», — отметил Путин.

Хинштейн также передал Путину от командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота просьбу присвоить им почетное название «Курская». «Их просьба будет удовлетворена», — сказал президент.

Боевые действия на территории региона продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались в Курскую область.

Ранее, 17 января, Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию после августовского нападения смогли занять ВСУ. Под контролем украинских военных в Курской области было 1268 кв. км. К середине января, по данным российского ведомства, освободить удалось 801 кв. км — 63,2% — от изначально захваченной противником территории.